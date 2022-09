Viljandi sätib sünnipäevaks ja kutsub linlasi peole

Linna sünnipäeva tähistamine algab sportlikult 9. septembril kell 19, kui Viljandi tänavatel läheb lahti õhtune maastikumäng V.Õ.M.M, milles saab osaleda pere või sõpruskonnaga. Mäng pakub harivat vaba aja veetmise võimalust ning parandab noorte ja nende vanemate teadlikkust ja annab oskusi ohusituatsioonides käitumiseks ja toimetulekuks. Mängu alguspunkt on Viljandi lauluväljakul ning osalejate kogunemine algab kell 18.30.

Laupäeval, 10. septembril kell 11 saab Koidu tänav 13 hoovis alguse esimene Viljandi parandusfestival, mida korraldab Pärandilinn Viljandi. Parandusfestival toob kokku professionaalsed parandajad ja pakub linnakodanikele võimaluse erinevaid esemeid ise parandama õppida või head nõu saada, et juhtida tähelepanu kestlikele ressursitarbimise põhimõtetele, mille järgi ei visata viga saanud eset kergel käel ära. Festivalil on avatud põnevad parandustöötoad, pakutakse inspiratsiooniloenguid, kontserte, ekskursioone, filmiprogrammi ja näitusi. Lisaks töötubadele astuvad Koidu tänav 13 hoovis üles artistid ning festival laieneb hoovist lähiümbrusesse ja Lasteparki. Nagu igal laupäeval, nii ka 10. septembril tegutseb Viljandi Lastepargi kõrval Uus tänav 9a muruplatsil täika, millele inimesed on oodatud nii ostma kui müüma.