Vanas veetornis näeb septembris Daniil Bessedini isikunäitust

Bessedin on Eesti kunstnik, kes alustas kunstiteekonda Margus Tiitsma, kunstnikunimega Sorge juhendamisel Paides. Tema tööd on enamasti poolabstraktsed. Bessedin kuulub ka Kesk-Eesti kunstnike liitu ning esineb sageli liidu näitustel.

Viljandi näituse üheks märksõnaks on seda korraldava Sakala keskuse ja kunstniku enda teatel "blokaad". "Minu nägemus blokaadidest on selline, mille esimesed märgid kanduvad meile edasi juba varakult. See peegeldab meile maailmasid, justkui omaseid, ja see peegel saab meile omaks ja nendeks saavad mälestuste peeglid, millesse me palju kordi sisse vaatame ja analüüsime. Paneme paika omad tahtmised sellest peatuskohast nimega elu siin maa peal," on Bessedin pressiteate vahendusel nentinud.