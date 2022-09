Kõrvuti asetsevad ööklubi ja magamistoad sunnivad otsima lootusetuna näivaid lahendusi

"Ma ei tao endale vastu rinda, et ma siin kõik õigesti teen, aga ma ei näe endal ka mingeid erilisi eksimusi," sõnas Johanson. Et Lossi tänaval, otse muuseumihoone vastas on ööklubi tegevuseks luba välja antud juba 2008. aastal, toimetab sel suvel sealsed ruumid rendile võtnud saarlasest ettevõtja kõiki reegleid arvestades. Ta möönab, et ööklubi tegevus võib olla läheduses elavatele naabritele kurnav, aga olukorra parandamiseks ta ülemäära palju võimalusi ei näe.