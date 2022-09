Viljandis valmistatavad kaugjuhitavad autod jõudsid Vilniusesse

Leedu transpordi- ja kommunikatsiooniminister Marius Skuodis sõnas Clevoni pressiteate vahendusel, et autonoomsed sõidukid ei ole enam tulevik, vaid olevik ning need aitavad luua vähem saastatud ja vaiksemat linnakeskkonda. Lisaks märkis ta, et välismaiste ettevõtete tulek Leetu tõestab taas: riigil on, mida pakkuda rahvusvahelisele tehnoloogia valdkonnale.