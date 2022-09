Aastaid Viljandi avalikke suhteid ja turismindust juhtinud Krista Kull paneb ameti maha ning lendab kaugele saarele

Loobumisotsus ei tulnud Kulli sõnutsi kergelt, sest armastab oma tööd, aga ta tõdes, et kui ligi 20 aastat ühte ja sama tööd teha, siis ühel hetkel hakkab paratamatult jaks raugema ja särts otsa lõppema. «Kui ma juba ise tunnen, et ei suuda enam oma meeskonda niimoodi sütitada nagu tarvis oleks, siis on ju ilmselge, et aeg on minna ja ohjad üle anda,» sõnas ta muiates.