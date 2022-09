«Täitsa jama. Mida nüüd teha? Süüa tahame ka. Õnn on, et oleme naisega kahekesi, aga mõlemad ikka üle 70-aastased,» lausus pensionär Jüri Tamtik, kes elab Mulgi vallas. Ta oli nädala keskpaiku küttehooajaks briketti otsimas ja tehtud kõnede tulemuseks selgus, et 960 kilogrammi odavamat puidubriketti mahutava aluse hind on 430 euro juures. «Ma kahele helistasin. Turbabriketi hinda ei teagi, müüjat ei saanud kätte,» tähendas ta.