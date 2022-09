Kui 2019. aasta mai algul Viljandi järve ääres pisut nukralt kõlanud pasunahelide järel pidulikult paberitele alla kirjutati, kuulutasid asjaosalised, et 2022. aasta 1. septembriks on Viljandi spaahotell ja veekeskus valmis. Aga ei ole.

Loomulikult ei teadnud lepingu allkirjastajad siis, et veel enne, kui ehitusprojekt valmis saab, algab ülemaailmne koroonakriis ja sellele järgneb sõda Ukrainas. Ent ehkki meil spaahotelli ei ole, pole selle kerkimine siia välistatud. Õigupoolest kehtib lepinguparandus, et spaahotell, veekeskus, restoran ja kõik muu uhke ja kaunis peavad valmis olema 2024. aasta septembriks, ning on igaühe sisetunde küsimus, kas lubatut on põhjust oodata või mitte.