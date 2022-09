Vaba mõte ⟩ Marko Suurmägi: kes on süüdi Põhja-Sakala vallavanema puudumises?

Põhja-Sakala valla murede harutamisel tuleb minna ajas hulk aastaid tagasi ning nentida, et tänini pole seal üle saadud Tõnu Aavasalu vallavanema kohalt tagandamisest. Järgnevas sündmustikus on kindlasti oluline see, kui vallavanemaks sai Jaanus Rahula, kelle puhul oli algusest peale teada, et tema koduvald on Põhja-Pärnumaa ja seal teeb ta aktiivset poliitikutööd.