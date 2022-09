Viljandi kultuuriakadeemia suudab oma ühiselamutesse majutada vaid osa üliõpilastest. Tartu Üliõpilasküla majutusjuhi Karen Tuule sõnul on Viljandis hallatavates ühiselamutes alatine probleem, et ühelgi aastal pole olnud võimalik pakkuda üliõpilaselamus kohta kõigile esmakursuslastele. «Uuest majutusperioodist alates tõusid üürihinnad 17 protsendi võrra. Üürihind on fikseeritud üheks majutusperioodiks ning sisaldab lisaks üürile kommunaalkulusid ja pesupesemise kulusid,» kirjeldas Tuul.