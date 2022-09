Väga head koristusilmad on võimaldanud valdava osa viljast kuu ajaga ära koristada.

Ehkki suvi on olnud üsna kuum ja põuane, on teraviljasaagid Eestis korralikud. Lisandunud on veidi kasvupinda ja tänavu läheneb kogusaak kahele miljonile tonnile, mis tähendaks rekordit.