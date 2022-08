Pidulikult sõlmitud leping tähtajaks Viljandisse spaahotelli ei toonud

«Projekti ei ole me maha matnud,» kinnitas Viljandi spaahotelli rajamise eestkõneleja, Rakvere Aqva Spa tegevjuht Roman Kusma. «Oleme sellesse väga palju panustanud ja meie soov Viljandi kauni järve kaldale spaahotell rajada on jätkuv.»

Varem on Sakala kirjutanud, et keskuse rajamisse on panustatud ligi kaks miljonit eurot ja projekt on valmis. Ehitus, mis oleks pidanud algama vähemalt poolteist aastat tagasi, jäi esmalt toppama koroonapandeemia tõttu kehtestatud eriolukorra ajal, mil spaaettevõtjatel tuli tegelda olemasoleva äri päästmisega ja arendustegevusse polnud võimalik panustada. Teine tagasilöök tabas arendajaid ehituspakkumiste avamise ajal. Nimelt selgus, et ehitajate küsitu ületab arendaja võimalusi vähemalt kolme miljoni euro võrra.