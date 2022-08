Kaasava eelarve võiduideena valminud Päri mänguväljak mahutas küla jagu lapsi lustima

Mänguväljaku avamisel said linti hoida kaks Päri lasteaia last ja kui küsiti, kes seda läbi lõigata tahab, tõstsid käe pea kõik kohal olnud mänguhuvilised. Nii palju, kui kääre jagus, said lapsed need endale pihku ja pärast sinise lindi tükkideks tegemist oli ronila kohe hullavaid lapsi täis ning tundus, et kilgete saatel kiideti asi heaks.