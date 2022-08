Sakala malev valmistub juubeliks

Endine Sakala pealik ja maleva auliige major Rein Kikas rõhutas tähtpäeva olulisust öeldes, et Kaitseliidu vanim malev sündis siin, Maarjamaal küllaltki keerulisel ning raskel sõjaajal, 1917. aasta suve lõpul esimeste hulgas ja rahva vabal tahtel, et ise kaitsta oma kodu, vara ning elu võõra ja moraalitu vägivalla vastu. Võib öelda, et vanus annab tarkust, iga teadmisi ja kogemusi ning mälule on need mõlemad vajalikud.