"Juhtus see, et poliitikuid ei huvita, kuidas vallavalitsus töötab," prahvatas vallasekretär Veronika Ling, kui ajakirjanik pöördus pärast volikogu lõppu puhkenurka kogunenud poliitikute ja ametnike poole küsimusega, et mis volikogu saalis just juhtus ja mida selline patiseis endaga kaasa toob.