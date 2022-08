Valmar Haava: Suislepa mõis kui väärtus või lihtsalt koorem meie kaelas?

JUBA MÕNDA aega on Viljandi vallas käinud arutelu Suislepa mõisa seisukorra, haljastuse ja tuleviku üle. Kunagine Tarvastu vallavalitsus andis selle mõisa koos hoonestusõigusega üle mittetulundusühingule Suislepa Mõis. Tingimused olid toona selged ja eesmärk huvitav. Samas oli küsitav, kas ja kuidas sellega toime tullakse. Samuti tekitas küsimusi, kuidas ikkagi nii värskele mittetulundusühingule selline suur ja ajalooliselt tähtis kinnistu usaldatakse. 2026. aastani kehtiva tasuta hoonestusõiguse punkte lugedes ja mõningate asjaosalistega vesteldes tundub mulle üsna selge, et see ühing lihtsalt ei suudaks sellist suuremahulist projekti ellu viia.