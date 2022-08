Mõisaküla lasteaias käib lapsi rohkesti, ent kohalikku kooli jõuab neist vaid pisku

Hiljuti renoveeritud lasteaiamaja sai algavaks õppeaastaks hoopis ruumi juurde. Kahes liitrühmas käib kokku 40 last. «Kevadel oli lapsi nimekirjas 30, aga järjekorras veel kümmekond ja neile loodi nüüd natuke pinda juurde,» lausus Mõisaküla kool-lasteaia direktor Pirje Usin. Ta lisas, et nagu väikestes kohtades ikka, lähevad ka nende juurest lapsed mujale kooli. Eks põhjuseid ole mitu, alustades kasvõi ühistranspordist, sest vallabussiga on hea hommikul liikuma saada.