Produtsent Kristian Taska: kultuuriettevõtluses saan ühendada loomingulise ande ja äritalendi

Teil on suvesooja nautimiseks Itaalias saja-aastane oliivitalu vananäolise, kuid uhke häärberiga. Mõni ütleks, et sellise paradiisikoduga ei heidaks enam Eestile pilkugi, ometi ostsite hiljuti suvepealinna maja … On Pärnul siis Itaalia kõrval šanssi?

Vaatasime (Kristian ja tema naine Veronica, J. R.) Haapsallu, vaatasime Pärnusse, mõtlesime ka Elva peale. Lihtsalt vaatasime, mis on turul. Ja oli üks selline must palkidest nõiamaja, mida tegelikult vaatasin Pärnus juba 15 aastat tagasi. Ka siis oli ta müügis, aga selleks ajaks olin just Haapsallu kodu muretsenud. Ja nüüd oli ta uuesti saadaval. Mõtlesin: vist saatuse märk.

See on selline rahvusromantiline Kalevipoja palkmaja ja olin meeldivalt üllatunud, kui tuli välja, et arhitekt Jaak Huimerinnal on ka täielikult säilinud joonistused sellest, kuidas Karl Burman selle ajalooliselt ehitas. Ja tegelikult ei olegi nõiamaja, pigem ikka printsessi maja. Ja see on tore, et sain oma väikse panuse anda ühe maja kordategemisse linnapildis.