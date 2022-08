Viljandi noor veemotosportlane sai puhta sõidu tasuks Põhjamaade meistrivõistluste hõbeda

Mehaanikust isa Tõnis Laur on poja tulemuste üle rõõmus: hiljutisele maailmameistrivõistluste hõbedale ja Balti meistrivõistluste võidule lisandus nüüd ka Põhjamaade meistrivõistluste hõbe. "Võime igati rahul olla. Oleme uue paadikomplektiga vaeva näinud, palju trenni teinud – töö ja vaev on end ära tasunud. Arvestades, et Paulil on jäänud veel kolm aastat noorteklassis sõita, on tal aega küll oma tegusid seal teha," rääkis ta.