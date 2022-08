Seoses Euroopas valitseva energiakriisiga, millele on kõvasti hoogu juurde lükanud Ukrainas vallandunud sõda, on elektri hind börsil püstitanud järjest uusi hinnarekordeid. Soomes on meedias hoiatatud, et eeloleval talvel ei ole seal elektri nappuse tõttu välistatud korralised elektrikatkestused, mis esialgu on plaanitud poole kuni kahe tunni pikkuseks.