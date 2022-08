Ülimoodne motokeskus saab rajakatte

»Eile õhtul mõtlesime välja hea nipi ja tõime tänaseks kohale betoonilihvija, mille järel jääb pind siledaks ning sellist rada peaks ilmastik ja autorataste kaapimine tulevikus vähem lõhkuma,» sõnas Peeter Peek reedel silmad särades. Ta lisas, et betoon segatakse kokku Viljandi VMT-s ja tuuakse sealt kohale. «Ehitaja jaoks on selle rajaosa tegemine paras proovikivi. Asfaldilaoturiga pannakse betoon maha ning paigaldus on eemalt vaadates asfaldiga sarnane, aga protsess on neli korda aeglasem ja raskem. Nad katavad ala kinni, et niiskus minema ei auruks ja betoon lõhki ei kuivaks.»