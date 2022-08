Vase tänaval algasid teetööd

Ehitustööde ajal on liiklus Vase tänaval tavaliiklusele suletud, kuid läbipääs on tagatud kohalikele elanikele, teenindavale transpordile ja operatiivsõidukitele. Ehitustöid teostab osaühing Sakala Teed ja tööde hind on vastavalt hankelepingule 82 087 eurot.

Jalgtee ja sõiduautode parkimisriba tuleb Vase tänavale Riia maantee ja Vabriku tänava vahele. See on tänavu Viljandis ainus tee-ehitus, mis annab Kesklinna lasteaia Midrimaa õppehoone lastele sügiseks senisest turvalisema kõnnitee. Raha kokkuhoiu tõttu ei tule see aga maja ette, kust suurem osa lapsi praegu siseneb, vaid maja taha.

Lasteaia direktor Lea Matson ütles juunikuus Sakalale, et lasteaia juhtkond on selle lahendusega väga rahul. "Praegu käib enamik inimesi Terase tänavalt, mis on hästi problemaatiline," nentis ta, viidates murele, et praegu on autod pargitud lasteaeda ümbritsevatel tänavatel tee ääres ning inimesed ei kõnni sageli mitte autode ja majade, vaid autode ja sõidutee vahel. Nii et just liikluse ja pargitud autode hajutamiseks tehakse uus kõnnitee tema sõnul lasteaia taga kulgevale Vase tänavale.

Ka abilinnapea Kalvi Märtin leidis, et neil, kes varem lähenesid lasteaiale Terase tänavalt, on nüüd turvalisem tulla Vase tänavalt ja see annab turvalisuse mõttes palju juurde, seda eriti talveperioodil, kui seal liigeldakse lastega.

Rajatava kõnnitee äärde tulevad ka parkimiskohad. Midrimaa õppehoone Vase tänava äärde jäävale aiale tehakse lisaks praegusele üks värav juurde. Nõnda saab majale otse läheneda ega pea ringiga kõndima. Loomulikult jääb avatuks ka lasteaia peauks.