Triinu Kree: kratikultuur ja kastid

Nii mõnigi välismaalane on leidnud, et eestlased valavad oma probleemid töösse, ja nii lühemal kui pikemal vaatlusel võib nentida, et meil on tegelikult kogu aeg mingi häda. Mis annab omakorda kinnitust sellest, et me pole tavaliselt millegagi rahul. Igatahes elame oma pingeid välja näiteks tavapärasest innukamalt koristades või siis sõjaka sammuga kontori poole astudes, et kiiresti tegutsema asuda. Ja et liigsed mõtted segama ei kipuks, küsime tööd juurde. Kui ei saa, leiame midagi ikka. Kas või ebavajalikku.