Teisest küljest jääb tõus igal pool Eestis inflatsioonile kõvasti alla ning üsna julgelt võib pakkuda, et järgmisel nädalal tulevad ängiloto võidunumbrid ehk siis augustikuine inflatsiooni­info midagi rõõmustavat ei too. Sisuliselt ei mõõda me keskmise palga kasvu vaadates mitte jõukamaks saamist, vaid seda, kui palju vähem oleme vaesemaks jäänud.