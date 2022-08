Uus kord tekitab Toome tänava elanikele meelehärmi, aga rõõmustab Hiie puiestee elanikke

15. augustist on linnavalitsuse korraldusega suletud Riia maantee ja Reinu tee ringristmikul pööre Ugala poole. Sinna saab Männimäelt mööda Kalmu tänavat ning ka kesklinna poolt tulijad peavad Reinu teelt tulles kasutama Kalmu või Toome tänavat. Toome tänav on paraku kitsas ning mõlemal pool teeveeres parkivad autod muudavad liikumisruumi veel ahtamaks.

Toome tänaval elav vanaproua, kes polnud oma nime nõus avaldama, ütles, et Vanale kalmistule minek on uue liikluskorralduse tõttu keerulisemaks muutunud. «Üle tee on raske pääseda, sest liiklus on tihe ning ülekäiguradu samuti pole.»