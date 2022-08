See on päris suur hulk. Kõik lehenumbrid on sisaldanud põrutavaid uudiseid, mille kallal on läbi aastate teinud ennastsalgavalt tööd kümned ajakirjanikud. Samas on toimetuselt tihti küsitud, kuidas meil küll on uudiste leidmisel nii hea nina. Avaldame nüüd tähtpäeva puhul seni hoolikalt hoitud saladuse.