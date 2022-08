Suvel osalesid paljud Ukraina lapsed mitmes keelelaagris. Fotol on hetk augusti hakul Viljandi kunstikoolis peetud laagrist, kus lapsi õpetas Albina Gavrilova.

Vallad ja linnad otsivad oma territooriumil elavaid kooliealisi Ukraina lapsi, et neile eestikeelsetes koolides kohti luua, nagu haridusministeerium ette on näinud. Nii mõnelgi pool süveneb aga kahtlus, et Ukraina lapsed pole huvitatud eestikeelsesse kooli minema ning nad sisuliselt varjavad end.