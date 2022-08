Mees, kes teab, mis on mõrvari nimi

Teose tegevus toimub augustikuus Viljandis ning saatuse tahtel on raamatu august sama kuum ja lämbe kui see, mis meid praegu oma troopilises embuses on hoidnud.

See raamat pole kunagisele Sakala ajakirjanikule, eelkõige humoristi ja telestsenaristina tuntud Kiilerile aga mitte ainult esimene krimiromaan, vaid üldse tema ilukirjanduslik debüüt. Kirjandusminister Mart Juur on nimetanud seda stiilseks ja põnevaks ning nentinud, et tänu Kiilerile on Viljandil nüüd peale paadimehe ka päris oma detektiiv.