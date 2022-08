Ajale jalgu jäänud üldplaneering tehakse ümber

"Praegu kehtiv üldplaneering küll rahuldab Viljandi ruumilise arengu tervikvajadusi ning võimaldab linna nii majanduslikult kui sotsiaalselt arendada, kuid see on ajale veidi jalgu jäänud. Inimeste ja ühiskonna ootused ja suundumused linnaplaneerimises on selle aja jooksul muutunud ning seetõttu otsustasimegi, et tarvis oleks koostada uus üldplaneering,“ ütles linnapea pressiteate vahendusel.