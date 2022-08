LUGESIN eelmisel nädalal Sakalast, et politsei arvates pole Viljandi liikluskultuuri mõttes veel valmis vastu võtma Reinu teele katsetuse korras planeeritud rattaradu. Mõneti ju isegi õige. Teiste hulgas kirjutasin ka mina katse planeerijatele, et kui teha rattatee mõlemale poole teed, pole kõigile piisavalt ruumi. Ratturina leian ma turvalisusele mõeldes, et autodel pole ilmtingimata vaja aeg-ajalt rattateele mõeldud alal sõita.