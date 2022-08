«Kolmapäeval nad meil üles said ning abiks olid riigikogu katuseraha ja Sulev Kannimäe,» ütles Holstre külaseltsi juhatuse liige Loit Kivistik ning lisas, et kohalikud võtsid batuudid kenasti vastu ja möllu oli toredasti. Suve lõpp ongi proovimiseks tema sõnul hea aeg, sest nüüd näeb võimalikud kitsaskohad ära ja täishooaja saab teha nii, et neid üldse ei oleks. Üleeile läks kõik aga kenasti.