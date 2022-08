Selts kandis raamatusse 123 silmapaistva naise lood

Viljandimaa naisseltsi esinaine Lea Saareoks ütles, et idee selline raamat luua tekkis neli aastat tagasi Vändras peetud mõttekojas.

«Seal tuli jutuks, et iga maakond võiks oma piirkonna naisi esile tõsta. Idee hakkas paisuma ja nõnda hakkasimine raamatu jaoks materjali koguma,» rääkis ta. «Kokku oli raamatu tegemisega hõivatud pool tosinat inimest, lisaks seltsi liikmetele ka kirjastuskogemustega Heiki Raudla ja Olav Renno.»

Alguses võttis selts Saareoksa sõnul sihiks sada naist, kuid persoone, kellest tasuks kirjutada, tuli aina juurde. Lõpuks jäädi pidama 123 naise juures, kuigi saanuks ka rohkem. Raamatus on nii neid, kes on meie seast lahkunud, kui neid, kel elutöö alles pooleli.

«Olen raamatuga väga rahul, see on meie seltsi esimene lapsuke,» sõnas Saareoks. «Kui jõudu ja jaksu jagub, teeksime teisegi samasuguse raamatu, sest Viljandimaal on veel erilisi naisi.»