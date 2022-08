Tütre sünd lõpetas Kaspar Taimsoo võistlushooaja

Ehkki laps sündis enneaegsena, on temaga kõik korras. «Ta kosus kenasti, eelmisel nädalal kirjutati ta haiglast välja ja praegu ta magab mul siin süles. Ta on olnud väga tubli,» kõneles Taimsoo neljapäeval. «Varem mõtlesime, et saab hakata peale Euroopa meistrivõistlusi lapse sünniks rahulikult valmistuma, aga läks teisiti.»