INTERVJUU ⟩ Roolijoodikute arv Viljandimaal on hüppeliselt kasvanud. Patrullitalituse juht: "Midagi on juhtide peas väga hullusti paigast ära."

Terves Eestis on purjus juhtide arv suurenenud, aga eriti paisatavad sellega silma lõunapoolsed maakonnad. Põhjust on raske öelda, aga patrullitalituse juhi sõnutsi mängib siin ilmselt rolli koroonaviiruse piirangute ajal lõdvenenud järelevalve liikluse üle. Kindlasti sunnib ka üha kasvav stress inimesi kätt pudeli järele sirutama.

Suvi on alati töine. Liiklusrikkumiste arv on suurem ja teistsugune, suure mõju annab kergliiklus, näiteks kuidas tõuksijuhid käituvad. Lisaks veel jalgrattad, mopeedid ja mootorrattad. Toimetamist on meil suvekuudel alati tunduvalt rohkem kui muidu. Aga joobes juhtide seisukohast on tänavune statistika kohe ikka väga kurb.

Liiklusseaduse mõistes jagunevad joobes juhid mitmesse lõiku. Esiteks on nii-öelda kerge joove ja sellises joobes sooritatud rikkumiste arv on Viljandimaal suurenenud peaaegu üheksakümmend protsenti. Kui eelmisel aastal samas ajavahemikus oli neid episoode 18, siis tänavu juba 34. Kangemaid roolijoodikuid oleme eelmise aastaga võrreldes tabanud 33 võrra rohkem, kasv on olnud 75 protsenti. Ühest küljest näitab see ju ehk politsei töö tulemuslikkust – teeme rohkem, tabame rohkem, aga teisest küljest ka seda, et midagi on juhtide peas väga hullusti paigast ära.