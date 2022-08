Viljandi haigla uus aparaat vähendab üle-eestilist uuringute defitsiiti

Haigla enda teatel on tegu suure muudatusega maakonna inimestele, sest seni oli Viljandi haiglas kasutusel tunduvalt väiksema võimsusega MRT-aparaat, mis võimaldas uurida vaid liigeseid. Kui oli vaja suurema mahuga uuringuid, sai seda teha vaid paaril päeval kuus MRT-bussis või tuli patsiendil minna Tallinna või Tartusse.

Haigla peahoone A-korpuse spetsiaalselt väljaehitatud ruumides paikneva MRT magnetvälja tugevus on 1,5 teslat, võimaldades uuringuid laias valikus. Uuringule saadavad peaaegu kõikide valdkondade eriarstid, et uurida liigeseid, lülisammast, kõhtu, vaagnat või aju. Uuring sobib ka lastele.

"Viljandi haiglas oli laiema uuringute võimalusega MRT väga oodatud," rääkis radioloogia osakonna juhataja Andrus Aavik pressiteate vahendusel. "Alustasime ettevalmistustöid eelmise aasta mais, meie inimesed käisid koolitustel nii Pärnus kui Põhja-Eesti regionaalhaiglas heade kolleegide juures. Nüüd on meil kohapeal väljaõppinud spetsialistid ning uuringute tulemusi kirjeldavad meie enda suure kogemusepagasiga radioloogid."

Võimsama MRT-aparaadi sai Viljandi koostöös Põhja-Eesti regionaalhaiglaga (PERH). "Oleme PERH-ile väga tänulikud, sest uue magneti ja sellele sobivate ruumide kohandamine on väga kulukas ettevõtmine," rääkis Aavik.

Aparaat on väga suurte gabariitidega ja kaalub ligi 6 tonni. Haiglahoonele tuli lisaks ehitada vundamenti ning selleks, et aparaat sisse saada, seina maha lõhkuda ning pärast see uuesti kinni ehitada. Magneti enda ümber ehitati spetsiaalne Faraday kamber kaitseks kõrgsagedusliku elektromagnetvälja eest.