VILJANDI ⟩ Võta või mitu! Huvi linna jagatavate kompostrite vastu on olematuks kahanenud

Viljandi linnavalitsus otsustas esmaspäevasel istungil, et linlastel võimalik nüüd üksikelamu, kaksikelamu või kuni nelja korteriga korterelamu kohta taotleda kuni neli kompostrit. Varem said huvilised linna kaudu tellida ainult ühe. Keskkonnaspetsialisti Villem Kutti sõnul tingis muudatuse elanike endi soov. "Mitmed viljandlased on meile teada andnud, et soovivad oma elamu juurde rohkem kompostreid, kui algne korraldus lubas. Meil on aga omajagu kompostreid veel saadaval ning seetõttu otsustasime anda linlastele võimaluse saada oma kasutusse kuni neli kompostrit," selgitas spetsialist.