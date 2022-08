RINGMAJANDUS ⟩ Viljandi toidujagamiskapp saab päikesepaneelidel töötava kaaslase

Lääne-Harju vallas toimetava mittetulundusühingu Roheline Vald (Rohevald) eestvedamisel on päikesepaneelidel töötavaid jahekappe Eestis juba mitmesse paika püstitatud ning jõudumööda aitab see kõiki huvilisi üle Eesti. Rohevald ei aita ainult kappi ehitada ja dokumente koostada, vaid liidab kapi ka juba olemasolevasse koostöölepingute võrku, näiteks on ühingul koostööleping Selveriga.