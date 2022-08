Lust ja Lulli pidu! Ugala võitis Luule Komissarovi sünnipäevaks korraldatud üllatusmängul esiliiga meeskonda

«Lull hakkas sõitma!» raporteerib vägesid juhatav Ugala loominguline juht Tanel Jonas kunstmurule koondunud teatri- ja jalgpallirahvale. Esimene matš esiliiga meeskonna ja Ugala Unitedi vahel on plaanitud suureks üllatuseks. Jalgpallilembene sünnipäevalaps teab vaid niipalju, et staadionil on õhtune mäng.