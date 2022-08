19. augustil läks 11-aastane Riko oma sõbraga Uueveski basseini ujuma. Nagu Riko ema Reine Šmidt ütles, veetsid nad seal mitu tundi. Laupäeva hommikul ärgates avastas Riko, et tema kehale on üleöö tekkinud hulganisti punne. Üleni kirjut poega nähes ema ehmus ning arvas algul, et öösel on sääsed oma töö teinud. Kui ta poega lähemalt vaatas, sai tema sõnul selgeks, et põhjus pole sääskedes, sest nood nii tihedalt ei söö. Pärast selgus, et Riko sõbral olid samad punnid juba eelmisest Uueveskil ujumast käimisest.