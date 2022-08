Olgu selle sõitjate arvuga kuidas on, prügikastid on paljudes Viljandimaa bussipeatustes kenasti olemas. Teoorias peaksid need vist olema mõeldud bussisõitjate tagasihoidlike taskute tühjendamiseks, praktikas aga on neist saanud kohad, kuhu autosõitjad toimetavad oma teekonna jooksul tekkinud olmejäätmed alates burgeripaberitest ning lõpetades kohvitopside ja muu taaraga.