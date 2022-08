Täitumas on esimene poolsajand vanamuusikat Eestis: mullu tähistasime Viljandi vanamuusikaelu 50. aastapäeva, tänavu juubeldab Eesti vanamuusika lipulaev Hortus Musicus. Ei ole saladus, et Viljandi on Eesti vanamuusika häll ja ilma Tõnu Sepata see nii ei oleks.