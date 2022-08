Uus põnevuslugu toob pahelisse Viljandisse seiklema eradetektiivi

Teose tegevus käib paralleelminevikus, kus põimuvad tegelikkus ja fiktsioon, päriselt toimunud ja väljamõeldud sündmused. Nõukogude Liit ei annekteerinud Eestit ning Viljandi sõjaeelse linnapea August Maramaa idee Viljandist kui sisemaa kuurordist on teoks saanud, hasartmängude ainumonopoliga linnast on saanud Las Vegase miniversioon.

"Lühidalt öeldes oli üheks peamiseks selle kriminulli kirjutamise põhjuseks see, et meil ei tõlgita enam sellises vana kooli stiilis krimiromaane, mida mulle meeldib lugeda. Järelikult pidin ise kirjutama," rääkis Kiiler. "Mõtlen selliseid, kus peategelane on klassikaline eradetektiiv. Selliseid, mis ei oleks depressiivsed, vaid kõige paremas mõttes meelelahutus."