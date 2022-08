Põhja-Sakala ⟩ Vald tahab haridusrahvale jälle raha ja tunnustust jagada

Valla hariduspreemiad on ellu kutsutud eesmärgiga tähtsustada õpetaja rolli, tuua esile valla haridusasutusi ning pedagoogilisi töötajaid ja isikuid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksuseks ja kelle tegevus on positiivselt mõjutanud Põhja-Sakala valla hariduselu. "Tegemist on traditsiooniliste preemiatega, et märgata ja tunnustada oma valla haridusvaldkonna säravaid tegijaid," märkis abivallavanem Kadri Linder.