GALERII ⟩ Mõisakülas tähistati taasiseseisvumispäeva rivistuse, näituse, supi ja targemaks saamisega

Kõne pidas Mulgi vallavolikogu esimees Peeter Rahnel, kes kõigepealt andis põhjaliku ülevaate Eesti taasiseseisvumiseni viinud tegevustest ja ajaloolistest hetkedest, puudutades selliseid sündmusi nagu Balti kett, Rahvarinde asutamine, augustiputš ja teised olulised sammud, mis viisid Eesti iseseisvumiseni. "Taasiseseisvumine ei kukkunud eestlastele niisama sülle, see võideldi välja," sõnas Rahnel. "Kaks korda ühe sajandi jooksul iseseisvuda on üsna haruldane. Veelgi haruldasem on iseseisvumine ilma inimohvriteta."

Eesti on Rahneli sõnutsi küll NATO kaitsekilbi all, kuid eestlased peavad ise oma riigi kaitsevõimet veelgi tugevdama. "Riik on kaitstud, kui inimestel on kaitsetahe," kõneles ta. "Kaitsetahe on olemas, kui me tunnetame, et ka riik hoolib meie inimeste heaolust. Julgeoleku seisukohalt ei ole riigile oluline mitte ainult relvastus, vaid garanteeritud peab olema ka turvatunne."