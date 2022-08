Kahepäevase festivali esimese õhtu naelaks olid Kukerpillid, kellel on tähistamisel oma poolesajas sünnipäev. Hilisõhtuse kontserdi koos valgusmänguga põlispuudel andis Mahavok. Õhtu lõpetamiseks on meelitati kohale ansambel Univere Laine, kes korraldajate sõnutsi on suutnud Salooni lava temperatuuri tõsta 42 kraadini.