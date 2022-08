Viljandis tuleb huvihariduse eest alates sügisest hakata rohkem maksma

Praegu veel Viljandi muusikakooli direktorina töötav Tonio Tamra, kes valmistub Viljandi kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna abilinnapeaks hakkama, märkis, et praegune tõus pole seotud inflatsiooni ega üleüldise hinnatõusu lainel sõitmisega, vaid Viljandi eelarvestrateegiasse on hinnatõus aastaid tagasi sisse kirjutatud – kunagi väga ajale jalgu jäänud huvikoolide kohatasude osas langetati otsus, et hinnatõus tuleb iga kahe aasta tagant. "Praegust hinnatõusu me seetõttu ära jätta ei saakski, selline on linnaeelarve poliitika ning oleme selle vastu võimetud," märkis Tamra. "Lisaks peaksime siis kuskilt mujalt selle arvelt kokku hoidma, kas siis töötajate palgafondist või majandamiskuludest."

Üleüldine hinnatõus mõjutab muusikakooli kuluridu ning ka palgasurve on täiesti olemas, ent Tamra kinnitusel ei ole praegu plaani huvihariduse hindu veel rohkem tõsta, vähemalt mitte muusikakoolis. "Ei, rohkem tõsta kindlasti mitte," kinnitas ta. "Muusikakoolis oleme oma hinnatasemelt nüüdseks jõudnud juba üle Eesti keskmise, kunagi olime kõvasti alla selle. See piir hakkab minu arvates juba kätte jõudma, kus huvihariduse hind võib takistada lapsevanemaid lapsi huvikooli üldse panemast. Mujal omavalitsustes pole hinnatõusud nii suured olnud, meil on nüüd siis süvaõppe hind rekordiline 50 eurot kuus. Tallinn on muidugi teine asi, aga teistes omavalitsustes see nii kõrge pole. Soovin, et see jääks nüüd sinna tükiks ajaks pidama, kuigi tuleb tunnistada, et palgad ei ole eriti tõusnud ning see küsimus vajab muidugi lahendamist."