Lasteaialaste kunst pannakse välja Linnagaleriis

Laste lemmiktegevused lasteaias on ikka olnud joonistamine, maalimine, voolimine ja meisterdamine. Kunstitegevustes võlub lapsi eelkõige protsess, aga kindlasti on oluline ka tulemus, mida päeva lõpus suure õhinaga emmedele ja issidele näidatakse.

Näituse vaatajatel on võimalik tutvuda Krõllipesa 2–7-aastaste laste loodud kunstiga. Kasutatud on erinevaid tehnikaid alates pliiatsijoonistustest ja poriloomingust GPS-kunstini välja.

Õpetajad on kasutanud kunsti tegemiseks ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid. Lasteaia robootikaklassis on neid vahendeid päris mitu ja nendega on võimalik vahvaid pilte teha. Näiteks "MatataLab", millega saab õppida programmeerimist läbi mängulise ja käelise tegevuse. Programmeerimisklotside asetamisega alusele on võimalik joonistada kujundeid. Seda vahendit kasutades said ka robootikaringi lapsed joonistada lastaia juubelinäituseks töid "Minu lasteaed".