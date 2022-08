Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil jäi kõlama ja ka mitme spetsialisti sõnavõttudest on kõlama jäänud, et kesknädalal elektri hinna kõrvetavatesse kõrgustesse kerkimises on süüdi vähene pakkumine ja kesine tootmisvõimsus. Paljud ettevõtjad ja eraisikud leidsid jällegi, et süüdi on valitsus, Nord Pool, Euroopa Liit või Eesti Energia. Natuke on tõde nii siin kui seal, aga peamist süüdlast on mainitud üllatavalt vähe. See on Putin. Või kui tahate – Putini režiim. Või siis Venemaa. Üks neist kolmest. Võib-olla ka Kreml. Aga mitte mingi eufemistlik «sõda Ukrainas».