Olga Sööt kui Pärsti elav ajalugu hoiab hellalt nii raamatuid kui kogukonda

Öelda Olga Söödi kohta midagi pinnapealset ja banaalset, nagu «kauaaegne raamatukogutöötaja», tunduks vaat et solvanguna. Pisendamisena. Tänavu 1. augustil tähistas ta 50 aastat raamatukoguhoidjana töötamist elu esimesel ja ainsal töökohal. Varsti 100. sünnipäeva tähistav Pärsti raamatukogu Viljandi vallas on seega enam kui pool sellest ajast olnud ühe inimese juhtimise all. Ja see raamatukogu pole tema juhtimisel olnud mitte ainult raamatukogu, vaid tõeline küla keskus.