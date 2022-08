Venima jäänud töölepingu allkirjastamine pani ukrainlanna abistaja kahtlema

Janika Viidebaum rääkis, et ukrainlanna ise oli väga õnnelik, et leidis töökoha, aga palka ei olnud ta veel poolteise kuu möödudes saanud. Viidebaum lisas, et tema pere on ukrainlastele kogu aeg rääkinud, et peab olema ametlik tööleping, ja selgitanud Eesti seadusi. Et ukrainlanna jutu järgi tundus asi kahtlane, asus Viide­baum igaks juhuks uurima, mis toimub. Tagantjärele teab ta öelda, et tegu oli suure arusaamatusega.