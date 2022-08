Ordulinnuse renoveerimine on päevavalgele toonud nii mõndagi põnevat

Arheoloog, Tartu ülikooli laboratoorse arheoloogia professor Aivar Kriiska peab Tarvastu linnust põnevaks paigaks. Tema sõnul hakkavad müürid rääkima siis, kui on tahtja, kes neid uurib ja loeb, ning nii läks ka Tarvastus. Tema usub, et nüüd on võimalik paremini kirja panna linnuse ehitamise kronoloogia ehk selgitada, missugune osa ehitati varem, missugune hiljem.